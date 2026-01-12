«Господин над цифровым рабом»: Милонов заявил, что он на шаг впереди любой нейросети

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, использует ли он нейросети для создания законопроектов. По словам депутата, его творчество на шаг впереди любой генеративной модели.

«Ну конечно, я пользуюсь нейросетями, но исключительно как некими справочниками, дающими консолидированную информацию по интересующим меня вопросам. В плане генерации идей, в плане творчества, но вы, конечно, извините, вы немножко не того человека спрашиваете. Мое творчество пока гораздо на шаг впереди любой нейросети», — подчеркнул он.

Милонов добавил, что нейросети не смогут заменить депутатов.

«Поэтому все, что делают нейросети, сразу видно, что это сделано нейросетями. То, что делаем мы, — это новое искусство. Поэтому нейросети нам в этом плане не грозят и пользоваться ими — себя не уважать. А как в качестве цифрового раба, быть господином над этими цифровыми рабами, то, пожалуй, да», — заключил парламентарий.

