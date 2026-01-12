Военный эксперт раскрыл стратегию России в зоне СВО в начале 2026 года

Армия России продолжит наступление в 2026 году на Славянск и Краматорск в ДНР, Запорожье и приблизится к Сумам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил военный эксперт Юрий Кнутов, отметив, что в целях наступления на эти города российская армия может провести перегруппировку.

«Начало 2026 года в общем-то является продолжением той линии, которая была четко очерчена во второй половине 2025 года. Нашим войскам удалось развить темпы наступления, схожие или сопоставимые с теми, которые были во время начала специальной военной операции. Это достаточно высокие темпы. Благодаря этому мы, собственно говоря, освободили целый ряд городов», — отметил аналитик.

По словам Кнутова, в ходе зимней кампании будет проведена перегруппировка сил, и основное внимание будет уже сосредоточено на освобождении Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. При этом, указал собеседник, российские войска «потихонечку движутся в сторону Запорожья» по левому берегу Днепра.

Эксперт также отметил продвижение ВС России в Сумской области, где после взятие под контроль ряда населенных пунктов, в частности, Андреевки, у российской стороны появится возможность ближе подойти к Сумам, которые окажутся в зоне досягаемости артиллерии ВС РФ.

Кроме того, в военной кампании России на Украине в 2026 году, по оценке Кнутова, существенную роль сыграют два фактора — продолжение интенсивных обстрелов западной части страны и изоляция военно-логистического района около Одессы.

«Одесса на сегодняшний день нами практически ежедневно подвергается ударам. Атакуем мы, конечно, не сам город, не жилые дома. Атакуем порт, атакуем железнодорожные узлы, то есть таким образом в значительной степени снижаем поставки оружия и боеприпасов, которые идут морским путем», — подчеркнул собеседник.

До этого военный аналитик, отставной полковник Генерального штаба Андрей Демуренко заявил, что России нужно будет обновить военные доктрины после СВО.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успехах группировки «Север» на фронте.