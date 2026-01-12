В Госдуме заявили, что уголовное дело против главы ФРС не приведет к краху экономики США

Возможное уголовное преследование главы федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла со стороны американского минюста не приведет к краху экономической системы страны. Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Уголовное дело в связи с расточительством не имеет отношения к состоянию экономической системы США. Оно производит впечатление давления на Пауэлла для еще большего смягчения политики ФРС перед его ожидаемым уходом, но это смягчение не приведет к краху американской экономики. ФРС склонно недооценивать перспективу превращения криптовалют в полноценный финансовый инструмент, созданную Трампом еще минувшим летом (правда, два из трех необходимых для этого законов вроде бы еще не приняты). В этом случае криптовалюты станут обеспечением доллара, перспективы которого улучшатся. Кроме того, агрессия против Венесуэлы и дестабилизация Ирана направлены на укрепление нефтяного обеспечения доллара, что в перспективе также укрепляет его позиции», — отметил Делягин.

Он добавил, что возможности смягчения финансовой политики у США есть, и они облегчат ситуацию с растущим бременем госдолга.

«А давление на ФРС, пусть и юридически некорректное, экономически полностью оправдано и укрепляет, а не ослабляет, экономическую систему США», — констатировал Делягин.

Накануне глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что минюст Соединенных Штатов угрожает ему уголовными обвинениями в связи с «показаниями перед банковским комитетом сената в июне прошлого года». По его словам, эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС.

Также Пауэлл заявил, что «это беспрецедентное действие» необходимо рассматривать «в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации» президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что угроза уголовного преследования является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, «исходя из своей наилучшей оценки того, что отвечает интересам общества, а не в соответствии с предпочтениями» главы Белого дома, который ждал серьезного снижения ставки.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».