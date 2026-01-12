Размер шрифта
В Варшаве суд начал рассматривать дело о продлении ареста ученого Бутягина

РИА: суд Варшавы приступил к рассмотрению дела о продлении ареста Бутягина
Влад Аганов/YouTube

Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает РИА Новости.

Самого Бутягина в суд не доставили, дело рассматривается без его присутствия, пишет агентство.

«Заседание проходит в меленьком зале заседаний в присутствии прокурора, адвоката, представителя посольства России», — сказано в материале.

В декабре прошлого года в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

Ранее Эрмитаж направил документы для защиты российского ученого, арестованного в Польше.

