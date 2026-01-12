Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

Врач рассказал, сколько раз в неделю необходимо заниматься спортом

Врач Стражеско: ежедневные недолгие тренировки лучше, чем долгие раз в неделю
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Распределение нагрузки в течение недели эффективнее и безопаснее для здоровья, чем двухчасовая тренировка раз в неделю, рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела клинической геронтологии Российский геронтологический научно-клинический центр, профессор кафедры болезней старения Пироговского Университета Минздрава России Ирина Стражеско.

«Влияние физического труда на здоровье неоднозначно и зависит от его характера, интенсивности и условий. Хотя у профессиональных спортсменов, как правило, более низкие риски метаболических заболеваний, они сталкиваются с повышенным риском острых и хронических травм (повреждения суставов, связок, посттравматический остеоартроз). Кроме того, длительные экстремальные нагрузки могут приводить к структурной и электрической перестройке миокарда, что в отдельных случаях увеличивает риск аритмий», – объяснила врач.

Для большинства регулярная и разнообразная физическая активность — оптимальный путь к долголетию, уверена доктор.

«Базовый минимум для взрослых – это 150–300 минут аэробной активности средней интенсивности (ходьба, велосипед, плавание – пульс 55-70% от максимального, ощущение легкой одышки) или 75–150 минут аэробной активности высокой интенсивности (бег, интенсивные тренировки – пульс 70-85% от максимального) в неделю. Силовые упражнения на основные группы мышц не менее 2-х раз в . Распределение нагрузки в течение недели эффективнее и безопаснее, чем «героическая» двухчасовая тренировка раз в неделю. 1-2 дня в неделю могут быть полностью отдыхом или днями активного восстановления (легкая ходьба, растяжка)», – подчеркнула доктор.

По ее словам, именно такой подход позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений, поддерживать минеральную плотность костей и мышечную массу, что критически важно для здорового старения.

Ранее россиянам рассказали, как восстановить режим сна после праздничного периода.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600505_rnd_5",
    "video_id": "record::04c36dee-c8c8-4e67-a758-fcdc13ebc873"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+