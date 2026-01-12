Размер шрифта
Тысяче человек не вернули деньги за концерты оркестра Muse

Оркестр Muse отменил концерты в 50 городах России
Muse/VK

Солисты оркестра Muse отменили концерты в 50 городах России. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Больше тысячи покупателей билетов утверждают, что им после этого не вернули деньги.

Концерты «солистов оркестра Muse» были отменены 31 декабря — по словам зрителей, им начали звонить с неизвестного номера и сообщать, что концерт не состоится. На просьбу вернуть деньги за билет организаторы якобы сообщают, что «заявка в работе», и пообещали «вернуться с ответом после новогодних праздников».

«Я обращалась не раз к организатору этого концерта, писала везде: и в поддержке группы во «ВКонтакте» обращалась на почту, звонила им, — но в ответ никакой полезной информации», — рассказала одна из несостоявшихся зрительниц, Светлана из Стерлитамака.

Пострадавшие связались с Александром Ирисбаевым, который на сайте организатора IRS Production указан как гендиректор. По утверждению Ирисбаева, всего 8% концертов отменены «по техническим причинам», а 13% перенесены. В беседе с «Осторожно, новости» он уточнил, что массовой отмены концертов нет, как и сложностей с возвратом денежных средств.

Пострадавшие направили организаторам досудебные претензии и подписали обращения в полицию и в прокуратуру. Они планируют подать коллективный иск в суд

Ранее Дмитрий Певцов предупредил о мошенниках.

