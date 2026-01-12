На Украине назвали референдум по Донбассу защитой от «политической похоти»

Ратификация украинским парламентом возможного мирного соглашения с Россией не обеспечит полной легитимизации документа. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, связано это с тем, что в момент, когда будут объявлены следующие парламентские выборы, новые политические силы «умоют руки» и скажут, что они под этим документом не подписывались.

Кулеба считает, что полной легитимизации мирного соглашения на Украине можно добиться посредством общенародного референдума. Он назвал волеизъявление граждан защитой страны от того, «чтобы ее не рвали в клочья» политики.

«Референдум — это тот минимум, который дает легитимизировать результат в глазах всего народа и защитить общество от украинской политической похоти», — пояснил бывший дипломат.

Россия настаивает на полном выводе ВСУ с территории Донбасса, Украина выступает за остановку на линии соприкосновения, а США предложили создать на Донбассе свободную экономическую зону, за образование которой украинцы должны проголосовать на референдуме. Президент Украины Владимир Зеленский назвал последний вариант «компромиссным» и отметил, что в таком случае и России, и Украине нужно будет «сделать несколько шагов назад».

Ранее на Украине оценили готовность населения к территориальным уступкам.