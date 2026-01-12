Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТАЗ заявил, что единственное, что в совершенстве умеет Европейский союз – это «ненавидеть русских».

Он указал, что политическое объединение переживает ужасный кризис, однако не способно принимать эффективных решений для его преодоления. Выживут только те, «кто будет сильным», считает политик.

«Обратите внимание: единственное, что умеет Европейский Союз – это ненавидеть русских. Это качество, которое совершенно. Но, к сожалению, Европейский Союз не смог ничего сделать. Конкурентоспособность падает. Мы не способны договориться внутри и не можем договориться о совместной обороне. Все только смотрят в сторону Соединенных Штатов Америки», – посетовал Фицо.

До этого глава МИД Словении Таня Файон заявила, что Европа играет слабую роль в многополярном мире, в котором большое влияние имеют Россия, США и Китай. Файон отметила, что в данном контексте Европа слаба как политически, так и экономически.

Ранее в Совфеде иронично отреагировали на разрабатываемые ЕС санкции против США из-за Гренландии.