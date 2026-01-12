«Марти Великолепный»: Тимоти Шаламе и его маленький теннис

15 января в российский прокат выходит спортивное драмеди «Марти Великолепный», в котором Тимоти Шаламе перевоплощается в талантливого игрока в настольный теннис, готового на все ради успеха. Его снял режиссер Джош Сафди, до недавнего времени работавший в паре со своим младшим братом Бенни. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, как складываются сольные карьеры разошедшихся постановщиков — и действительно ли «Марти» так великолепен.

Фильмография братьев Джоша и Бенни Сафди как режиссерского тандема началась в 2009 году с картины «Сходи за розмарином» (она же «Длинноногий папочка») про разведенного киномеханика и двух его сыновей. 13 лет спустя спецпоказ этой же ленты стал последним совместным появлением братьев на публике: сняв на па́ру еще четыре полных метра (в том числе хитовые триллеры «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном и «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером), а также подцепив, судя по всему, некую заразу от братьев Коэн, дуэт сам в каком-то смысле пережил развод.

Официально утверждается, что все прошло полюбовно, однако в стартовавших сольных карьерах Сафди по меньшей мере виднеются следы раздела имущества. Причем не самого справедливого. Так, Джошу, по всей видимости, достались Сэндлер (для него он в 2024 году срежиссировал стендап-спешл «Адам Сэндлер: Люблю тебя» на Netflix), сценарист Рональд Бронштейн и композитор Дэниел Лопатин. А также основная доля творческой удачи. Тогда как Бенни, соответственно, остался как бы у разбитого корыта — если таковым, конечно, можно считать первую большую награду, которой он сумел обзавестись раньше брата, получив в Венеции «Серебряного льва» за режиссуру.

Кадр из фильма «Марти Великолепный» (2025) Central Pictures

Кто выиграл от произошедшего, так это студия A24, которая в 2025 году выпустила в два раза больше фильмов Сафди, чем могла бы. По какому-то издевательскому стечению обстоятельств (то есть ровно такому, что мы привыкли наблюдать в картинах распавшегося дуэта) оба кинематографиста решили заявить о себе спортивными ретробайопиками. По еще более издевательскому стечению обстоятельств и тот, и другой фильм построены главным образом на интересных метаролях, однако ленты обидно размывают собственный фундамент идейной скудностью, дежурностью — и в итоге какой-то примечательности добиваются лишь за счет сильных актерских выступлений.

В «Крушителе» (фильм не попал в российский прокат, но 12 января вышел у нас в онлайн-кинотеатрах) Дуэйн Джонсон играет бойца MMA Марка Керра — ровно потому, что он сам бывший рестлер. Дебютный полный метр Бенни Сафди напирает на глэмовую чувственность, характерную для этого спорта, и, к чести своей, умудряется не скатиться в звенящую пошлость вслед за тематически и эстетически близкой «Стальной хваткой» Шона Дуркина, где звезда «Классных мюзиклов» Зак Эфрон завоевывал себе статус серьезного драматического артиста. Работу Джонсона и его экранной партнерши Эмили Блант в «Крушителе» иначе как замечательной не назовешь: вышло по-«оскаровски» достойно, пускай и без нокаутов (так что обоим теперь можно снова спокойно сниматься в ерунде вроде «Круиза по джунглям»). Однако незамысловатая (и откровенно скучная) история про силача с хрупким эго и неприятной зависимостью, забавно разносящего со злости картонные двери, — это совсем не та изощренная фига в кармане, которую от младшего Сафди хотелось видеть после грандиозного майндфак-сериала «Проклятие».

Кадр из фильма «Марти Великолепный» (2025) Central Pictures

Так вот, в «Марти Великолепном» дела обстоят схожим образом: Тимоти Шаламе играет заносчивого юнца Марти Маузера, списанного с реального игрока в настольный теннис Марти Райзмана, — ровно потому, что он сам заносчивый юнец, точно так же одержимый успехом и признанием (ради этой роли он несколько лет тайно обучался пинг-понгу). Разве что подача у Джоша Сафди явно поуверенней: его фильм смотрится гораздо бодрее «Крушителя» за счет бешеного юмора (некоторые лютые шутки гнусно смягчили в русском переводе, ищите сеансы с субтитрами), разрывных нидл-дропов (особенно в сердце отзывается Order of Death постпанков Public Image Ltd.) и парада милых камео (режиссер «Плохого лейтенанта» Абель Феррара, рэпер Tyler, the Creator, легенда НБА Джордж Гервин и так далее).

В общем, все вроде бы славно, но тут Джош Сафди начинает на голубом глазу молиться на один из основополагающих принципов американской мечты — fake it till you make it (букв. «имитируй, пока не сделаешь»). Тот самый, что недавно вполне убедительно хоронил, например, отличный сериал «Черный кролик» — как будто подсмотренный у братьев Сафди триллер, где Джуд Лоу и Джейсон Бейтман изображают ругающихся братьев-рестораторов, влипших в такие большие неприятности, что зритель постоянно находится на грани панической атаки.

Кадр из фильма «Марти Великолепный» (2025) Central Pictures

В «Черном кролике» тактика fake it till you make it признавалась устаревшей как минимум в контексте нынешней экономики: поскольку на месте среднего класса образовалось нечто вроде пропасти, которую стало практически невозможно преодолеть, никакого make it в конце не предвидится. Так что стоит, пожалуй, свернуть удочки, пока никто всерьез не пострадал. А когда пострадал — тем более. На этом фоне наблюдать за тем, как Шаламе два с половиной часа пытается доказать всем окружающим, что это у него только теннис маленький — и, что самое смешное, в общем-то доказывает, — одновременно забавляет и удручает. Красивое ретро (дело происходит в 50-е) вокруг главного героя оборачивается герметичной капсулой, которая не позволяет по-настоящему подключиться к персонажам и их судьбам: все эти идеи и механизмы остались там, в прошлом, они мало что способны сообщить о сегодняшней жизни, а о тогдашней не могут сказать ничего нового. Так зачем сейчас тратить на них время?

В результате за эти два с половиной часа «Марти Великолепный» успевает изрядно утомить. Пульсирующее безумие, которое с первых минут старается тебя подхватить (на вступительных титрах, к примеру, сперматозоиды бодро штурмуют яйцеклетку, затем она трансформируется в шарик для пинг-понга), быстро приедается и становится репетитивным. Ну да, это, возможно, лучшая роль в карьере Шаламе, намеренного, надо полагать, каждый год залетать в «оскаровский» дискурс, пока заветная статуэтка не окажется у него в руках (казалось, в прошлый раз имелся шанс с фильмом «Боб Дилан: Никому не известный», но поступь «Бруталиста» и Эдриана Броуди была слишком сильна). И она рано или поздно, конечно, в них окажется. Но хотелось бы, чтобы он получил ее за действительно выдающуюся картину — так что будем считать, что лучшая роль по-прежнему впереди.

Кадр из фильма «Марти Великолепный» (2025) Central Pictures

Если от развода Сафди студия A24, в теории, выиграла (хотя после слитого продвижения «Крушителя» младший, возможно, не захочет с ней больше работать; их следующий с Джонсоном фильм «Музыка ящериц» купила MGM), то мы, кажется, проиграли. Крест, конечно, ни на ком ставить не хочется, но на сегодняшний день все выглядит так, что поодиночке Джош и Бенни способны снимать в лучшем случае неплохие фильмы. Но нам-то нужны отличные — крушащие своим великолепием. Возможно, придется пережить еще какое-то количество неплохих, прежде чем это признают и сами Сафди. Пока же можно порадоваться, что Райан Мерфи пять лет назад все-таки не сломал Гвинет Пэлтроу своим сериалом «Политик» — и ей до сих пор интересно не только сниматься, но даже в чем-то относительно приличном.

Кадр из фильма «Марти Великолепный» (2025) Central Pictures

Название: «Марти Великолепный» (Marty Supreme)

Дата премьеры: 6 октября 2025 года (63-й Нью-Йоркский кинофестиваль)

Дата выхода в России: 15 января 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 150 минут

Режиссер: Джош Сафди

В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса А'Зион, Кевин О'Лири, Тайлер Оконма (Tyler, the Creator), Абель Феррара, Фрэн Дрешер, Джордж Гервин