Лариса Долина готова добровольно освободить квартиру в Хамовниках

Судебные приставы открыли исполнительное производство по вопросу выселения народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщила ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.

Обращение новой владелицы квартиры Полины Лурье к приставам Пухова назвала «хайпом» и привлечением внимания. Адвокат уверена, что необходимости в этом не было.

«Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января этого года», — заверила специалистка.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря Верховный суд России встал на сторону покупательницы и оставил право собственности на недвижимость за ней.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявляла, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, поскольку находится в отъезде, а у ее представителя нет нужных полномочий.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина находится в Абу-Даби.