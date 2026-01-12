Размер шрифта
Российские врачи прооперировали мужчину, который слышал, как работает его организм

В Москве провели операцию слышавшему работу собственного организма мужчине
Московские врачи НИКИО им. Свержевского провели уникальную операцию пациенту, страдающему редким заболеванием — синдромом Минора. При нем мужчина слышал, как работает его организм, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

«Специалисты помогли мужчине, который десять лет страдал от редкого заболевания - синдрома Минора, обусловленного врожденными особенностями строения внутреннего уха. Пациент слышал, как двигаются его глазные яблоки и бьется сердце», — сказала она.

Кроме того, мужчина испытывал головокружения из-за звуков, чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы, и с каждым годом симптомы только усиливались, добавила Ракова.

Хирурги института «запломбировали» дефект, головной мозг при этом не задели. До этого подобные операции проводились путем трепанации черепа. Вскоре после вмешательства пациент отметил, звуки пропали, а после улучшилось и равновесие, сказала она.

Ранее в Челябинской области врачи спасли пенсионерку с огромной опухолью.

