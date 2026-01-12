Минобороны Белоруссии наблюдает беспрецедентную милитаризацию вдоль периметра республики. Об этом заявил глава ведомства Виктор Хренин, передает БелТА.

По его словам, в европейских странах происходит развитие и милитаризация сил и средств.

«Мы видим беспрецедентную милитаризацию, продолжающиеся агрессивные выпады и намерения по отношению к нашей стране», — сказал Хренин.

Кроме того, министр указал на факты нарушения границ в воздушном пространстве республики. Он отметил, что более 2,2 тысяч самолетов тактической авиации дислоцированы в Европе, из которых 130 находится в Польше и странах Балтии.

Хренин также обратил внимание на полеты стратегической бомбардировочной авиации Военно-воздушных сил США, которые, как он считает, проводят учения по нанесению ударов по территории Белоруссии.

В начале сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Она добавила, что будет продолжать настаивать на ускорении милитаризации объединения и подталкивать страны союза к дальнейшему повышению военных расходов.

Ранее Захарова предостерегла Запад от размещения войск на Украине,