В России зафиксировали приближение экономики к стагнации

Российская экономика к концу 2025 года после длительного ускоренного роста приблизилась к стагнации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на макростатистику Росстата и опережающие экономические показатели.

По данным издания, частное потребление, которое долгое время оставалось главной движущей силой роста Валового внутреннего продукта (ВВП), фактически исчерпало возможности для дальнейшего увеличения.

Согласно статистике Минэкономразвития, прирост ВВП за первые 11 месяцев 2025-го составил 1%, при этом в ноябре прошлого года этот показатель снизился до 0,1%. В том же месяце выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности впервые с февраля 2023 года снизился на 0,5% в годовом выражении.

Данные также указывают на ослабление частного спроса. Как пишет «Ъ», в последнюю неделю декабря расходы потребителей оказались ниже на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в ноябре сохранился рост в розничной торговле, что специалисты связали с ожиданием повышения НДС до 22% с начала 2026 года. Кроме того, уровень безработицы в России к концу года снизился до минимальных 2,1%.

