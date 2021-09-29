В Кремле рассказали о предстоящей встрече Эрдогана и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, которая пройдет в среду, 29 сентября.

Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться на переговорах президентов тема Крыма, Песков заявил, что такая тема вряд ли будет поднята на переговорах.

«Нет, эта тема обычно не обсуждается, Крым обсуждать с турецкой стороной нечего. Президент [Путин — «Газета.Ru»] не раз приглашал Эрдогана в Крым посмотреть что там происходит на самом деле», — рассказал Песков.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет также пригласил Эрдогана посетить полуостров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Турция не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией. Глава государства высказал эту позицию после того, как стало известно, что 29 сентября он приедет с рабочим визитом в Сочи, в ходе которого встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.