Кабмин не одобрил проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши

Правительство не поддержало законопроект депутата от КПРФ, предлагающий обязать российских чиновников отчитываться о покупке каждого предмета роскоши, стоимость которого превышает их доходы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», — говорится в документе.

Автором законопроекта выступил депутат от КПФР Валерий Рашкин. В документе предлагается установить обязанность должностных лиц предоставлять информацию «по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней».

В отзыве кабмина говорится, что в проекте закона отсутствуют определения предмета роскоши, что может привести к сложностям в правоприменительной практике при попытке установить такие предметы. Также в правительстве указывают, что автор инициативы не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица.

Ранее сообщалось, что президиум ЦК КПРФ выбрал главу фракции в Госдуме.