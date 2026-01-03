Трамп отдал приказ об атаке Венесуэлы. В Каракасе слышны взрывы

США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, сообщает глава МИД Венесуэлы.
⚡️ Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на страну, сообщает глава МИД.
⚡️ Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны США, сообщил МИД республики.
«Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу», — говорится в заявлении.
Очевидцы сообщают о стрельбе в Каракасе и соседних городах Игероте и Ла-Гуайра, передает агентство Bloomberg.
Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, сообщает посол РФ.
⚡️ Приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, отдал президент США Дональд Трамп, сообщает журналистка CBS Джейкобс.
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах в Каракасе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.
❗️ Представитель американской армии отказалась комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в Каракасе — The New York Times
В столице Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. «Газета.Ru» ведет хронику событий.