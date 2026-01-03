Взрывы и стрельба на улицах: первые кадры после атаки США

США нанесли несколько ударов по военным и гражданским объектам в Каракасе. По данным СМИ, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт столицы, остров Маргарита в Карибском море. Кроме этого, венесуэльские издания также пишут, что удар был нанесен по зданию мавзолея Уго Чавеса. Предположительно, атакам подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод.

В результате ударов часть города осталась без света. Жители Каракаса в панике бросились уезжать из столицы. На улицы вывели бронетехнику — ее заметили у президентского дворца. Очевидцы также сообщили о стрельбе в южной части города.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. Что происходит в Каракасе — в галерее «Газеты.Ru».