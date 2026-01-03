«Зеленский нагло врет!» Будут ли выборы президента на Украине в 2026 году?

В минувшем году вопрос о проведении президентских выборов на Украине поднимался неоднократно, в том числе и со стороны США. В мирный план по урегулированию украинского кризиса был включен пункт о скорейшем проведении голосования. После долгих обсуждений президент Владимир Зеленский допустил, что выборы действительно могут пройти в 2026 году. Стоит ли верить обещаниям Киева и нужны ли эти выборы России — в материале «Газеты.Ru».

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился с журналистами полной версией мирного плана, который Киев и Москва сейчас обсуждают с Вашингтоном. Документ состоит из 20 пунктов, среди которых есть и обязательство провести президентские выборы в самой ближайшей перспективе .

Впервые о готовности провести выборы Зеленский заявил в начале декабря. Однако для этого он запрашивал помощь США и европейских лидеров, которые должны будут обеспечить безопасность. А к конце месяца политик пообещал, что покинет пост после завершения конфликта с Россией: он ответил «да» на соответствующее утверждение журналиста Fox News.

Украинские СМИ писали, что в офисе президента уже прошло совещание, посвященное возможности проведения выборов во время военного положения. По данным издания «РБК-Украина», мероприятие было лишь ответом на претензии США, в действительности же администрация Зеленского не планирует реализовывать эту инициативу.

Позже спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, что законопроект для проведения выборов во время военного положения действительно разрабатывается и будет «одноразовым». Он сообщил, что 22 декабря подписал распоряжение и создал рабочую группу для подготовки этого документа.

Через несколько дней, 26 декабря, сам Зеленский заявил, что законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время военных действий уже наработаны.

В свою очередь глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия на заседании рабочей группы по организации выборов предложил проработать возможность проведения голосования как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

В Москве скептически отнеслись к заявлениям Зеленского. Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что украинский лидер заговорил о возможности выборов исключительно под давлением Вашингтона.

«О выборах он заговорил под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно», — сказал Ушаков.

По его мнению, Зеленский на самом деле думает о том, как добиться желаемого для него и для европейцев перемирия, то есть временного прекращения боевых действий, чтобы потом их возобновить.

9 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что главе Украины необходимо согласиться с его планом по урегулированию конфликта с Россией, в рамках которого предполагается скорейшее проведение президентских выборов. По его мнению, время для голосования и выбора нового главы государства уже давно пришло.

Когда стоит ждать выборов?

Многие чиновники и эксперты высказываются о возможности проведения выборов президента Украины в 2026 году скептически. В частности, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Зеленского во лжи.

«Зеленский нагло врет! В разрушенной и уничтоженной им стране он, став на путь правового нигилизма, предпочел гарантиям демократии террор, насилие и произвол», — написал политик в статье, опубликованной на сайте движения.

Медведчук считает, что Зеленский со своими сторонниками «узурпировал» всю вертикаль государственной власти Украины, уничтожил независимый парламентаризм, судебную систему, внедрил тотальную коррупцию, которая привела к тяжелому кризису и ликвидации государственности.

Пока никакой реальной подготовки к проведению выборов не наблюдается, а верить голословным обещаниям Зеленского попросту не стоит, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Для проведения легитимных выборов по всем правилам необходимо, чтобы на Украине прекратилось военное положение, сформировался какой-то пул кандидатов, была возможность для проведения агитации населения и так далее. Это все очень долгий процесс, но пока никакой очевидной подготовки нет», — пояснил политолог «Газете.Ru».

При этом эксперты отмечают, что у Зеленского точно есть время до 6 февраля , а после этого ему, возможно, придется начать реально готовится к выборам.

«Военный режим на Украине в последний раз продлевали до 6 февраля. Учитывая, что сейчас у Зеленского не так много союзников внутри Рады, то депутаты могут просто не продлить это положение. В таком случае автоматически начинается отсчет до выборов. В соответствии с конституцией, выборы должны состояться в течение 100 дней после снятия военного положения», — пояснил «Газете.Ru» бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

Кроме того, он не исключил, что к февралю в самой Верховной раде произойдут серьезные кадровые изменения. Экс-нардеп допустил, что противостояние, вызванное коррупционным скандалом, в который оказался втянут Зеленский, может вылиться в парламентский переворот .

«Зеленский до коррупционного скандала и Зеленский после коррупционного скандала — это два разных Зеленских. До произошедшего у него еще было какое-то право на насилие, какие-то возможности силой продлевать военное положение, но после коррупционного скандала у него таких прав нет. После того, как в заговоре против [экс-главы офиса президента Украины Андрея] Ермака участвовали его люди, стало понятно, что и Зеленского могут предать в любой момент», — заключил Килинкаров.

Кто, если не Зеленский?

На президентских выборах в 2019 году Владимир Зеленский одержал убедительную победу, получив более 73% голосов во втором туре голосования. После этого состоялись досрочные парламентские выборы, на которых партия Зеленского «Слуга народа» получила абсолютное большинство мест в Верховной раде. К началу февраля 2022 года показатель поддержки со стороны населения упал до 37%, а затем снова вырос до рекордных 90% после начала СВО.

Осенью 2025 года опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КИИС) показал, что 60% украинцев по-прежнему поддерживают Зеленского. Однако после коррупционного скандала, в который оказались втянуты многие близкие к нему политики, рейтинг украинского президента обрушился.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка рейтинг недоверия Зеленскому в конце 2025 года был существенно выше, чем рейтинг доверия.

«У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%», — сказал политик.

Вторым по популярности кандидатом многие западные СМИ называют бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного, который после своей отставки занял должность посла Украины в Великобритании. Третий в списке потенциальных кандидатов в президенты — глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

В конце декабря информационный портал NV, сославшись на источники в политических и дипломатических кругах, сообщил, что Залужный намерен покинуть пост посла в Британии в начале января 2026 года и вернуться в Киев. По словам приближенных к офису украинского лидера источников, Залужный и Зеленский уже обсудили возможность его назначения на различные должности, включая пост премьер-министра Украины и руководителя офиса президента.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров называет Залужного «креатурой Великобритании». По его словам, в случае ухода Зеленского он может занять пост президента Украины при поддержке Лондона.

«Залужный не является самостоятельным политиком. Это креатура британцев. Он не оппонент Зеленского, он дублер Зеленского. Это кандидатура на случай, если, допустим, по каким-то причинам Зеленский уходит», — подчеркнул бывший депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Килинкарова, Украине после урегулирования конфликта будет нужен не «президент-прапорщик» в лице Залужного, а другие кандидатуры, которые занимались бы восстановлением государства.

Нужны ли Москве выборы на Украине?

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости провести президентские выборы на Украине.

«Как только будут заключены мирные соглашения любого характера, боевые действия прекратятся, нужно сразу же прекращать действие введенного военного положения, а если военное положение будет отменено, надо сразу же объявлять о выборах президента Украины. Потом, после этого, нужно проводить референдум по всем территориальным вопросам», — заявил Путин во время пресс-конференции в Киргизии.

Отвечая на вопросы во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, российский лидер отметил, что в случае выборов Москва готова подумать о прекращении ударов вглубь Украины в день голосования .

«Мы слышим сейчас заявления руководителей режима [на Украине] о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны, США в период выборов, а якобы они к этим выборам готовы, обеспечили безопасность — то есть добились бы прекращения боевых действий», — добавил Путин.

Украинские выборы могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Президентские выборы на Украине для России — это возможность получить ту власть, с которой можно будет вести переговоры и подписывать мирные соглашения. Однако самым важным моментом в этом процессе является легитимность. Выборы не должны быть проведены для галочки, они должны стать частью восстановления адекватной политической жизни», — сказал депутат.

По его мнению, существует опасность не провести легитимные выборы, а просто придать легитимности тому режиму, который сегодня воцарился на Украине.

«Если говорить о действительно полноценных выборах, то до объявления даты их проведения и до старта официальной избирательной кампании должны быть гарантированы условия для деятельности всех политических партий. Это должны быть партии с разными идеологическими подходами, которые уже имели историю участия в выборах в Верховную Раду. Сегодня многие из таких политических сил просто запрещены», — пояснил Новиков.

Он подчеркнул, что до начала избирательного процесса должна быть осуществлена демократизация политической системы, а это само по себе потребует от четырех месяцев до полугода, так что не стоит рассчитывать на быстрое изменение ситуации.