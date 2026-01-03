В Каракасе не зарегистрированы организованные тургруппы из России

В Каракасе не зафиксировано организованных туристических групп из России. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«В Каракасе точно нет организованных туристов», — сказала она.
3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.
Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.
Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.
В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.
Ранее Трамп провел совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле.