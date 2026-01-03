США призвали американцев не посещать Венесуэлу

Посольство США призвало граждан не посещать Венесуэлу на фоне произошедших в республике взрывов. Об этом говорится в заявлении на сайте диппредставительства.

Американцев попросили не оставаться в Венесуэле из-за высокого риска незаконного задержания, предполагаемых пыток в тюрьмах, терроризма, похищения людей, произвольного применения местных законов, преступности, беспорядков и плохо развитой инфраструктуры здравоохранения.

В столице Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. При этом CBS News заявил, что приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.