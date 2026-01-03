Секс под елочкой. Как заниматься любовью в новогодние праздники

Статистика утверждает, что пик рождаемости во многих странах, где отмечают Рождество и Новый год, приходится на сентябрь-октябрь, как раз спустя 9 месяцев после зимних праздников. Самые активные продажи презервативов тоже приходятся на рождественские каникулы. Все свидетельствует о том, что интимная активность в этот период повышается. Многие придают сексу в праздники особое значение, якобы он должен быть особенным. По словам психологов, такое ожидание может как укрепить отношения, так и разрушить их. «Газета.Ru» вместе с сексологами разобралась, как сделать новогодний секс незабываемым.

Лучшее время для интима

То, что людей чаще тянет заниматься сексом в праздники, — это известный научный факт. Причем выводы ученых подтверждают не только результаты соцопросов, но и активные продажи презервативов в новогодние праздники и высокая рождаемость в сентябре-октябре. Как объяснили психологи, у этого феномена есть множество причин: от психологических до социальных и биологических.

«Традиционно даже в фольклоре и анекдотах два таких важных и знаменательных события, как интимный контакт и празднование Нового года, часто связаны. Если отвлечься от шуток, то, конечно, интимная активность в этот период повышается. Совместные каникулы — редкая возможность вырваться из рабочих будней и побыть наедине. Нарядная елка, красивые елочные украшения, запах мандаринов и хвои, подарки, ожидание чуда создают прекрасный антураж. Если получится избежать праздничной суматохи, отдых помогает расслабиться и настроиться на близость. Это время, как никакое другое, подходит для романтических разговоров и поступков, благодарности друг другу, что усиливает эмоциональную связь и взаимную теплоту», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач-сексолог, психотерапевт, психиатр клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Игорь Кан.

Как рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько, интимная активность в этот период повышается в том числе из-за биосоциальных особенностей людей.

«Многие годы жизнедеятельность человека была связана со сменой сезонов, на зимний период приходилось время, когда можно побыть в кругу себе подобных, где иногда присутствовали и привлекательные персоны противоположного пола. Это социальный фактор, который привел к повышению интимной активности в этот период. Кроме того, есть и биологические предпосылки. Существуют исследования, которые показали, что женщины зимой кажутся мужчинам более привлекательными, а качество спермы становится лучше , чем в другие времена года», — отметил Гулько.

Есть и сезонный вклад: зимой меняется световой режим, что влияет на сон, настроение и уровень энергии. По словам психолога Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Елены Вершинкиной, мы чаще остаемся дома и больше ищем телесного комфорта — отсюда потребность в близости как способе «согреться» и эмоционально поддержать себя.

«Секс и нежность усиливают ощущение связи и снижают стресс. В долгих отношениях драйв новизны закономерно падает — это не «поломка», а адаптация. Но каникулы часто возвращают искру через совместные впечатления: прогулки, поездки, новые ритуалы, игру. В России из-за длинных новогодних каникул и Рождества появляется ощущение «жизни вне режима». Исчезают ранние подъемы и рабочие задачи. Отменяются будильники, снижается напряжение контроля, становится больше приватности — поездки, ночевки, гости, дачи, отели. Для психики это сигнал «можно расслабиться», и само это разрешение нередко запускает желание. Праздничная атмосфера, флирт и умеренный алкоголь дополнительно снижают внутренние тормоза, что сильнее подталкивает людей к интиму», — отметила Вершинкина.

Как сделать секс в новогодние праздники лучше

Но у медали есть и обратная сторона: многие ждут от новогодних каникул и секса в это время чего-то особенного, а сталкиваются с обыденностью. В итоге завышенные ожидания от партнера и новогодних праздников могут привести к разочарованию и проблемам в отношениях.

«Почему же возникает идея, что новогодний секс должен быть особенным? Потому что Новый год в России — символ «правильной жизни»: в эти дни принято демонстрировать, что с домом, столом, настроением и отношениями все в порядке. Соцсети и массовая культура поднимают планку образом идеальной ночи — красивой, страстной, безупречной. Добавьте установку «как встретишь — так и проведешь», и интимность превращается в показатель «у нас все хорошо» и почти в тест на отношения. Парадокс в том, что чем сильнее ощущение «мы должны», тем меньше спонтанности и выше риск разочарования», — рассказала Вершинкина.

Реальность часто прозаичнее: подготовка, усталость, переедание, шум, эмоциональное перенапряжение. Тело в такую ночь нередко выбирает сон и восстановление.

«Если это воспринимать как провал («со мной что-то не так», «ты меня не хочешь»), запускается цепочка: разочарование — обида — дистанция — снижение желания. Еще один риск — перформативный секс, когда внимание уходит из ощущений в оценку «как я выгляжу» и «получается ли правильно». Праздники могут стать ресурсом, если снять с близости статус экзамена. Полезно заранее обсудить формат, который комфортен обоим: вечер, ночь после праздника или утро 1 января — все «считается». Можно придумать простой ритуал (душ вдвоем, обмен эротическими пожеланиями на год, короткая игра-вопросник «что тебе приятно/чего хочется больше») и оставить пространство для гибкости: если кто-то вымотан или болен, перенос — это забота, а не провал», — отметила специалист.

Чтобы праздник прошел замечательно и надолго запомнился, можно придумать свои интимные традиции, например, открывать по одному эротическому подарку (красивое белье, массажное масло, игрушку) каждую ночь с 31 декабря по 7 января, посоветовал сексолог Кан.

«Или написать на бумажках интимные фантазии (желания) на будущий год («попробовать ролевую игру», «сходить в баню вдвоем», «устроить свидание в отеле»). Доставать и воплощать в течение праздников. Если есть возможность, забронировать отель даже в своем городе. Смена обстановки творит чудеса! Устроить «Вечер чувств» с интимным массажем, кормлением друг друга с закрытыми глазами, музыкой и ароматами», — добавил специалист.

Тем не менее такие нововведения нужно вводить постепенно, подчеркивает Вершинкина.

«Новизну лучше вводить мягко: смена обстановки, другой темп, один небольшой новый элемент (масло для массажа, белье, другой сценарий прелюдии), легкая игра «как будто мы только познакомились», больше слов и просьб вроде «мне нравится, когда ты…» или «можно чуть медленнее?». Важно говорить о желаниях заранее, обсуждать границы и договориться, что всегда можно остановиться и вернуться к привычному. Зрелая интимность строится не на идеальном исполнении, а на возможности пробовать и обсуждать», — заметила психолог.

От любви до ненависти один шаг

А теперь еще один важный момент. Что делать, если все пошло не по плану и вы поссорились? Специалисты отмечают: главное — не корить себя, а лучше спокойно поговорить о своих чувствах и ожиданиях от нового года. Хорошо, когда они совпадают у обоих партнеров.

«Самое важное — совпасть в планах, потому что если один хотел насладиться сексуальной близостью, а второй планировал провести все каникулы за другими занятиями, то гармония в паре может быть нарушена, причем нередко — вплоть до развода. С такими последствиями специалисты сталкиваются нередко.

Поэтому, чтобы предотвратить развитие событий в драматичном направлении, хорошо бы заранее уточнять у второй половинки, какие пожелания хотелось бы реализовать в праздники.

Если желания совпали у двоих, и они носят сексуальный характер, то это еще не повод срочно заказывать большую упаковку презервативов. Так как кто-то может захотеть в новогодние «новых экспериментов», а другая сторона хотела бы придаться не увядающей «классике» в виде тихих посиделок с объятиями. Важно не единожды проговорить, быть услышанным и понятым, прийти к общему компромиссу. Именно это и поможет укрепить отношения и вывести их на новый уровень», — заключил сексолог Гулько.