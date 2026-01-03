«Связь отключили после первого взрыва»: россияне рассказали о ситуации в Венесуэле

Туристка из России рассказала о ходе американской атаки на Венесуэлу

США ударили по военным объектам и парламенту в Венесуэле, сообщили СМИ. Россиянка Вера (имя изменено) в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что американские удары начались около двух ночи в Венесуэле.

«Атака началась 2 часа назад. Я далеко от эпицентра. Где-то взрывы, летают [военные] самолеты. Связь отключили на полтора часа после первого взрыва. Я только хотела лечь спать. Вообще, 5 января должна была улететь. Если будет ухудшение ситуации сегодня, то поеду либо в Колумбию, либо на Тринидад. У меня самостоятельная поездка без туроператора», — рассказала она.

По ее словам, местные «спокойно» отреагировали на удары США.

«Я предполагала, конечно, [что могут начаться боевые действия] — ситуация была напряженная. Местные спокойно [реагируют], я не вижу, чтобы бежали врассыпную. У меня соседи из Великобритании — они говорят, знали заранее, хотят остаться поснимать контент. И то [боевые действия], и другое [отдых в Венесуэле]. Я вообще планировала поехать на пляж, но тут началось это все», — сообщила очевидица.

ВВС США атаковали как минимум 11 объектов на территории Венесуэлы. Преимущественно – военные базы, однако удары пришлись на мавзолей Уго Чавеса, а также на здание парламента. В ходе американской спецоперации, могли ликвидировать министра обороны Венесуэлы, сообщили СМИ. В стране объявлено чрезвычайное положение.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о событиях в Каракасе после взрывов.

