Анджелина Джоли приехала на границу Египта и Газы

Актриса Анджелина Джоли побывала на КПП «Рафах» на границе с Газой
Stringer/Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила египетский КПП «Рафах» на границе с Газой. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что звезда приехала, чтобы навестить раненых палестинцев, которых эвакуировали из Газы и доставили в Египет. Также Джоли решила лично проследить за доставкой гуманитарной помощи на разрушенную территорию, и пообщалась с местными СМИ на границе.

Актриса пообщалась с членами Красного Полумесяца и водителями грузовиков, доставляющих гуманитарную помощь. Также она встретилась с губернатором провинции Северный Синай Халедом Мугауиром.

50-летняя голливудская звезда — бывший специальный посланник и посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В ноябре 2025 года Анджелина Джоли приехала в Херсон. У водителя одной из машин кортежа голливудской актрисы при проверке не было военно-учетных документов. Он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Госдуме могут принять меры по защите от «схемы Долиной».

