Российский лыжник рассказал, какая задача стоит перед ним на этапах Кубка мира

Лыжник Коростелев о задачах на Кубок мира: стартовать, стартовать и стартовать

Российский лыжник Савелий Коростелев раскрыл свою задачу на этапах Кубка мира, заявил, что ему необходимо стартовать, передает «Матч ТВ».

«Сейчас основная задача — стартовать, стартовать и стартовать, потому что в каждой гонке адаптация ко всему происходящему должна быть все лучше и лучше. Тем самым к Играм надеемся адаптироваться под местные реалии», — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

