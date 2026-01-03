Местонахождение президента Венесуэлы после ударов США неизвестно

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно. Об этом сообщает американское издание The New York Times, со ссылкой на источники.

По информации журналистов, часть окружения венесуэльского лидера находится в безопасности.

До этого местные СМИ сообщили о возможной гибели министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.

В столице Венесуэлы Каракасе 3 января произошли как минимум семь взрывов, над городом пролетели несколько самолетов и вертолетов. Как сообщают западные СМИ, в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки рано утром. CBS News сообщает, что приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, отдал лично президент США Дональд Трамп.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом, как писала газета New York Times, разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро. В США в настоящий момент отказались комментировать информацию о возможной причастности к взрывам в Каракасе.

Ранее СМИ назвали точные места взрывов в Каракасе.