«Металлург» поместил Кузнецова в список отказов

Магнитогорский Металлург поместил Евгения Кузнецова в список отказов, передает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить 33-летнему форварду продолжить карьеру в его структуре.

В текущем сезоне Кузнецов провел за «Металлург» 15 матчей, набрав девять (1+8) очков.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. 3 ноября хоккеист не был включен в заявку на матч с «Шанхайскими Драконами», игра завершилась победой магнитогорской команды со счетом 6:1.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее игрок «Металлурга» заявил, что ему нравится поведение Кузнецова.