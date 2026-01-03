В Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска

Депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра республики Дональда Туска в том, что он переписал историю из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения. Об этом сообщает польское издание Fakt.

В ходе новогоднего обращения политик заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом с основания Польши, хотя сами поляки ведут начало своей государственности с 966 года – даты крещения князя Мешко I Пяста. Многие зрители и парламентарии заметили это несоответствие.

Как заявил в социальной сети X председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак, Туск считает христианское наследие Польши «мерзким». Он обвинил главу кабмина в грубой ошибке.

«Но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — написал Блащак.

Польский историк Камиль Яницкий, в свою очередь, заявил, что слова премьера носят противоречивый характер и стали странным выбором для новогоднего обращения.

В декабре польский историк и публицист Петр Зыхович заявил, что сегодня ни Россия, ни Польша не заинтересованы в начале военного конфликта.

Ранее сообщалось о разочаровании Польши в НАТО.