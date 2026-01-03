Размер шрифта
Жасмин под впечатлением от своей победы в «Аватаре»: «Дала силу и веру в себя»

Певица Жасмин призналась, что ее персонаж в «Аватаре» стал жить отдельной жизнью
НТВ/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что осталась под впечатлением от своей победы в шоу «Аватар».

Звезда представила в передаче персонажа Кикимору, который и принес ей первое место. Члены жюри не смогли угадать, кто скрывается за аватаром — они были уверены, что там Ольга Бузова или Анна Плетнева.

«Я хочу обратиться не только к зрителям и жюри, что подарили мне эту победу, но и к моей героине – Кикиморе. Эта девочка позволила мне играть ее роль, но с каждым новым выпуском я чувствовала, что моя любимая Кики начинает жить своей отдельной настоящей жизнью!» — написала Жасмин.

Звезда призналась, что сама удивлена своей победе на шоу.

«Дала силу и веру в себя – это маленькая хрупкая сказочная Кикимора. Спасибо тебе и всем создателям шоу «Аватар» за сказку!» — поделилась она.

Финал программы «Аватар» состоялся 1 января на НТВ. Золотой Рыбкой оказалась Валерия Астапова. Аврору представила Mary Gu. Ирина Тонева управляла Хозяйкой Медной горы. За Аватаром Финиста — Ясного сокола скрывался Роман Архипов.

Ранее Запашный рассказал о странной новогодней традиции американцев.

