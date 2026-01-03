Размер шрифта
Стало известно о планах правительства по индексации пенсий

ТАСС: правительство России продолжит индексировать пенсии выше инфляции
В России продолжат индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный план правительства страны.

В документе говорится, что мера направлена на улучшение качества жизни и финансовой обеспеченности российских граждан старшего поколения.

Страховая пенсия назначается по старости, инвалидности и потере кормильца (родителя или опекуна — прим. ред.). Ее размер зависит от фиксированной выплаты и пенсионных баллов, которые гражданин накопил на протяжении трудовой деятельности. Уровень балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты.

Страховые пенсии увеличены с 1 января 2026 года на 7,6%. В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Повышение коснется и работающих пенсионеров.

Кроме того, с 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Осенью этого года также ожидается перерасчет пенсий военным.

Ранее в Соцфонде рассказали, в каких регионах РФ самые высокие пенсии.

