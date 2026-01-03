В Каракасе до сих пор слышны военные самолеты

РИА Новости: жители Каракаса до сих пор слышат шум пролетающих военных самолетов

В Каракасе до сих пор слышен шум военных самолетов. Об этом пишет РИА Новости.

«В Каракасе до сих пор слышен шум от пролетающих военных самолетов», — сказано в материале.

Телеканал Fox News со ссылкой на анализ видеоматериалов с места событий сообщил, что Венесуэла, предположительно, изначально не заметила первых ударов американской стороны, поскольку системы реагирования якобы были отключены, а средства противовоздушной обороны не открывали ответный огонь.

«Мы не видим, чтобы Венесуэла отвечала огнем: фиксируются взрывы на земле, но не наблюдается запуска ракет «земля-воздух» или работы зенитных орудий. Похоже, что изначально она была фактически «слепа» к этим ударам», — сказал обозреватель канала.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

