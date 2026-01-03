Размер шрифта
Над регионами России и Азовским морем уничтожили 22 БПЛА. Военная операция, день 1410-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1410-й день
Алексей Коновалов/ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России и Азовским морем 22 украинских беспилотника. В Николаеве произошло несколько взрывов. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Одесса оказалась практически в «осаде», из-за чего экономике Украины потенциально может грозить крах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:00

В течение всего 2025 года Вооруженные силы России уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области и взятие крупных укрепрайонов в ДНР. Однако говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано. Главные итоги прошедшего года в зоне СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

8:50

Оппозиционные партии в Чехии начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов по вопросу отставки с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры из-за его критики в отношении помощи Украине, пишет портал Ceske Noviny.

8:34

Запорожская АЭС является российским объектом, и форму совместного управления станцией невозможно представить, заявил в интервью ТАСС директор станции Юрий Черничук.

8:20

8:16

Одесса оказалась практически в «осаде», из-за этого экономике Украины потенциально может грозить крах, пишет газета The Wall Street Journal.

8:09

Несколько взрывов ночью произошло в Николаеве, сообщает украинский телеканал «Общественное»

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. 12 БПЛА сбили над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному — над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

8:01

Сегодня 1410-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
