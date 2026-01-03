NYT рассказал об обстановке в Каракасе после взрывов

NYT: взрывы в Каракасе стали менее интенсивными, но слышны звуки истребителей

Взрывы в Каракасе стали менее интенсивными, но по-прежнему часто слышны звуки самолетов-истребителей над городом. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на очевидцев.

«Очевидцы говорят, что взрывы в Каракасе поутихли, но по-прежнему часто слышны звуки военных самолетов над городом», — говорится в сообщении.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США.

После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.