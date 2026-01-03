Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США

Bloomberg: США ударили по мавзолею президента Чавеса в Каракасе 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27553309_rnd_7",
    "video_id": "record::ee0399c5-944f-4ed3-966a-f6a9ac460224"
}

США нанесли удар по зданию Cuartel de la Montaña в Каракасе, которое раньше было военным музеем, а после смерти Уго Чавеса было переоборудовано в его мавзолей. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В этом здании хранятся останки бывшего лидера Венесуэлы, известного своей критикой США.

3 января США нанесли удары по нескольким объектам в Каракасе. Были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт столицы, остров Маргарита в Карибском море. Кроме этого, СМИ пишут, что удар был нанесен по зданию мавзолея бывшего президента страны Уго Чавеса. Предположительно, атакам подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод.

Часть города осталась без света. Жители Каракаса в панике бросились уезжать из столицы. На улицы вывели бронетехнику — ее заметили у президентского дворца. Очевидцы также сообщили о стрельбе в южной части города.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+