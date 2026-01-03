Мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США

США нанесли удар по зданию Cuartel de la Montaña в Каракасе, которое раньше было военным музеем, а после смерти Уго Чавеса было переоборудовано в его мавзолей. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В этом здании хранятся останки бывшего лидера Венесуэлы, известного своей критикой США.

3 января США нанесли удары по нескольким объектам в Каракасе. Были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт столицы, остров Маргарита в Карибском море. Кроме этого, СМИ пишут, что удар был нанесен по зданию мавзолея бывшего президента страны Уго Чавеса. Предположительно, атакам подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод.

Часть города осталась без света. Жители Каракаса в панике бросились уезжать из столицы. На улицы вывели бронетехнику — ее заметили у президентского дворца. Очевидцы также сообщили о стрельбе в южной части города.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.