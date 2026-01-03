Размер шрифта
Названы 3 приспособления для вытаскивания автомобиля из сугроба

Автоэксперт Попов перечислил 3 приспособления для вытаскивания машины из сугроба
Владимир Федоренко/РИА Новости

Каждый автолюбитель должен иметь несколько приспособлений для вытаскивания автомобиля из сугроба. О них в интервью tvzvezda.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Вообще, атрибутами русского зимнего автомобилизма являются хороший трос, обязательный, достаточно длинный, маленькая лопатка для того, чтобы локально расчищать снег и так называемые пластины противоскольжения», — перечислил Попов.

По его словам, трос должен быть прочным и выдерживать нагрузку до трех тонн. Пластин обязательно должно быть две, чтобы колеса синхронно работали с одинаковой нагрузкой.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что количество осадков в Москве 8 января превысит треть месячной нормы.

По его словам, 8 января столицу, равно как и всю Центральную Россию, накроет южный циклон с сильными снегопадами.

«Это будет самый сложный в метеорологическом отношении день — выпадет до 15-20 миллиметров осадков, более трети месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в этот день в российской столице ожидается появление «настоящих февральских сугробов» высотой до 36-38 сантиметров, что превышает норму в 1,5 раза. Порывы ветра при этом достигнут 10-15 метров в секунду со значительным ухудшением видимости.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов.

