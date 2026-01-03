Размер шрифта
Новости. Общество

Опубликовано видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области

ТАСС: появилось видео с обломками дронов ВСУ, ударивших по Хорлам 
Агентство ТАСС опубликовало видео с обломками беспилотников, которыми вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области.

На обнародованных кадрах можно рассмотреть детали дрона, на некоторых из них есть надписи на немецком языке.

До этого военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что беспилотники, атаковавшие Хорлы, были собраны из деталей немецкой компании Rheinmetall. Он напомнил, что с 2023 года Германия начала поставлять Киеву комплектующие компоненты к БПЛА: системы радиоуправления, контролеры, двигатели внутреннего сгорания.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области на побережье Черного моря не выжили 28 человек, в том числе два ребенка, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что раненого при ударе по Хорлам ребенка планируют доставить на лечение в Москву.
 
