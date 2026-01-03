Размер шрифта
Пять офицеров ГУР попали в плен в Запорожье

ТАСС: в сентябре в Запорожье попали в плен пять офицеров ГУР МО Украины
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пять офицеров Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины попали в российский плен на Запорожском направлении в сентябре 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, это большая редкость, поскольку командиры с подразделениями на линию боевого соприкосновения не ходят.

«Это уже что-то вроде устоявшейся традиции — отправлять взводы, роты и батальоны без командиров. Это, пожалуй, самая серьезная отличительная черта украинского офицера в сравнении с российским», — отметили в силовых структурах.

Кроме того, рядовые пленные не могут объяснить, почему офицеры не идут с ними в бой, и не задают таких вопросов, опасаясь, скорее всего, юридической ответственности по надуманным статьям, отметил собеседник.

Недавно пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк заявил, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике. Он принял решение сдаться в плен.

Ранее появился рассекреченный документ об отводе сил ВСУ из ряда районов Донбасса.

