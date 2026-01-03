Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) смирилось с утратой Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что в связи с этим подразделения 106-й отдельной бригады территориальной обороны Украины были переброшены из Запорожской области в Сумскую область.

27 декабря президент России Владимир Путин получил доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о том, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой народной республике.

Телеканал CNN сообщил, что положение ВСУ на фронте ухудшается, им приходится отступать на отдельных участках. Такие выводы журналисты вынесли из ситуации под Гуляйполем. Украинский офицер сообщил, что бои носят интенсивный характер, российская армия пытается прорваться через наименее защищенные позиции.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.