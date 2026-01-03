Размер шрифта
Новости политики

В Совфеде назвали атаку Венесуэлы безосновательной

Сенатор Косачев: операция США против Венесуэлы не имеет содержательных оснований
Илья Питалев/РИА Новости

Венесуэла не создавала для США никаких угроз, поэтому военная операция против Каракаса не имеет «никаких содержательных оснований». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

«Вне сомнения, Венесуэла не создавала никаких угроз для США — ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН). Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований», — отметил сенатор.

По его словам, в данном случае «очевидно» нарушение международного права. И «порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать», уверен Косачев. При этом он считает, что международное сообщество «решительно дистанцируется» от нападения на Венесуэлу.

«Мировому меньшинству предстоят душераздирающие муки, которые либо вновь расставят по отдельным местам ценности и интересы, либо бесповоротно отправят ценности в утиль перед лицом геополитических интересов трансатлантического союзничества», — подчеркнул Косачев.

3 января 2025 года агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло семь или более взрывов. Также над столицей страны заметили пролетели самолеты.

Взрывы произошли на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы. По информации корреспондента CBS News Дженнифер Джейкобс, Трамп приказал ударить по целям Венесуэле, в том числе по военным объектам.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил использовать все имеющиеся силы обороны. Также МИД Венесуэлы осудил «агрессию США» и сообщил, что страна планирует обороняться. Целями атаки США в ведомстве назвали захват нефти и полезных ископаемых.

В Белом доме комментировать атаку пока отказались. При этом там сообщили, что Трамп провел совещание по национальной безопасности в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде перед нанесением ударов по Венесуэле.

Ранее сенатор Клишаснаписал о последствиях удара по Венесуэле для США.

