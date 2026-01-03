Размер шрифта
В Катия-ла-Мар жители покидают дома из-за удара США по Каракасу

РИА: жители Катия-ла-Мар в Венесуэле покидают дома, опасаясь новых атак
Cristian Hernandez/AP

В венесуэльском городе Катия-ла-Мар жители уезжают, опасаясь новых атак. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жители общины Катамаре округа Катия-ла-Мар в Венесуэле, ранее попавшего под атаку США, покидают свои дома», — говорится в материале.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.

