Новости политики

Пушков оценил значение ударов по Венесуэле для Трампа

Сенатор Пушков: теперь у Трампа есть своя война
РИА Новости

Удары США по Венесуэле – это начало новой, уже четвертой войны для США в XXI веке, и теперь «своя война» есть у президента США Дональда Трампа. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«2026-ой год начался с новой войны — очередной войны, начатой Соединенными Штатами в отсутствии угрозы безопасности Америки со стороны объекта нападения. <…> До сих пор у Трампа, в отличие от Клинтона, Буша-младшего, Обамы и Байдена, не было «своей» войны. Теперь есть», — отметил он.

По словам Пушкова, агрессия против Венесуэлы стала уже «четвертой войной» для США в XXI веке. Он напомнил, что до этого США вели войну в Афганистане в 2001 году, в Ираке – в 2003 году и в Ливии – в 2011 году. А если учитывать конфликты в Сирии и на Украине, «в которых США участвовали опосредованно», то это «шестая война за четверть века», написал Пушков.

3 января 2026 года агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе случилось семь или более взрывов. Также над городом заметили пролетевшие самолеты.

Затем СМИ уточнили, что взрывы произошли на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере государства. Журналист CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что президент Трамп дал поручение нанести удары по Венесуэле, а среди целей были и военные объекты.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал использовать все имеющиеся у страны силы. МИД Венесуэлы осудил американскую «агрессию» и пообещал, что страна будет ей сопротивляться. В ведомстве подчеркнули, что целью атак является получение США нефти и полезных ископаемых.

В Белом доме комментировать атаку пока стали. The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что власти США опубликуют заявление после того, как американские военные покинут страну.

Также в Белом доме сообщили, что Трамп провел совещание в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде перед нанесением ударов.

Ранее в Совфеде назвали атаку Венесуэлы безосновательной. 

