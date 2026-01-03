США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Венесуэле

США ударили по нескольким объектам газотранспортной инфраструктуры в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, взрывы продолжаются.

3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов. По данным американских и других СМИ, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиационная база генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генеральный штаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. При этом CBS News заявил, что приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.