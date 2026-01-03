Территорию вокруг резиденции президента Венесуэлы охраняют военные

NBC News: территорию вокруг президентского дворца в Каракасе охраняют военные

Территорию вокруг президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе охраняют военные. Об этом пишет NBC News.

Канал выяснил, что прилегающие к резиденции главы государства районы охраняют члены президентской гвардии и солдаты.

До этого американское издание The New York Times, со ссылкой на источники писало, что местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно. По информации журналистов, часть окружения венесуэльского лидера находится в безопасности.

В это же время местные СМИ писали о возможной ликвидации министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.

В столице Венесуэлы Каракасе 3 января произошли как минимум семь взрывов, над городом пролетели несколько самолетов и вертолетов. Как сообщают западные СМИ, в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки рано утром. CBS News сообщил, что приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, отдал лично президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ назвали точные места взрывов в Каракасе.