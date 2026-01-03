Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Территорию вокруг резиденции президента Венесуэлы охраняют военные

NBC News: территорию вокруг президентского дворца в Каракасе охраняют военные
Jesus Vargas/Getty Images

Территорию вокруг президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе охраняют военные. Об этом пишет NBC News.

Канал выяснил, что прилегающие к резиденции главы государства районы охраняют члены президентской гвардии и солдаты.

До этого американское издание The New York Times, со ссылкой на источники писало, что местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно. По информации журналистов, часть окружения венесуэльского лидера находится в безопасности.

В это же время местные СМИ писали о возможной ликвидации министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.

В столице Венесуэлы Каракасе 3 января произошли как минимум семь взрывов, над городом пролетели несколько самолетов и вертолетов. Как сообщают западные СМИ, в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки рано утром. CBS News сообщил, что приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, отдал лично президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ назвали точные места взрывов в Каракасе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553369_rnd_6",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+