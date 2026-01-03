Размер шрифта
CNN: профильный комитет сената США не получил уведомления перед ударами по Венесуэле

CNN News: комитет сената США не был предупрежден об атаке на Каракас
Профильный комитет Сената США по Вооруженным силам не получил уведомления перед ударами по Венесуэле. Об этом сообщает CNN News, ссылаясь на источник.

«Представители администрации Трампа не обязались информировать комитеты Конгресса о возможных наземных ударах по Венесуэле, хотя некоторые законодатели настаивали на том, что они должны быть уведомлены до начала военных действий», — сказали журналистам.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на анализ видеоматериалов с места событий сообщил, что Венесуэла, предположительно, изначально не заметила первых ударов американской стороны, поскольку системы реагирования якобы были отключены, а средства противовоздушной обороны не открывали ответный огонь.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.

