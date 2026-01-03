Размер шрифта
Стало известно, когда Белый дом сделает заявление по Венесуэле

WSJ: Вашингтон сделает заявление, после того, как военные США покинут Венесуэлу
Белый дом опубликует заявление по Венесуэле, после того, как военные США покинут воздушное пространство страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. При этом CBS News заявил, что приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. Местонахождение Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно, часть его окружения в безопасности, пишет NYT со ссылкой на источники. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее США нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Венесуэле.

