Многодетная семья лишилась дома из-за новогодней гирлянды

В селе Албазино Амурской области из-за включенной на ночь гирлянды произошел пожар в частном доме, благодаря сработавшему пожарному извещателю многодетная семья успела эвакуироваться. Об этом сообщает МЧС региона

Хозяева оставили гирлянду включенной в розетку и легли спать. Звук пожарного извещателя услышала мать семейства. Она проснулась от громкого звука и увидела, что шкаф уже объят пламенем.

Женщина разбудила мужа. Мужчина вывел из дома троих детей, а после попытался потушить пламя самостоятельно, но огонь уже охватил всю комнату. Первыми к тушению приступили добровольные пожарные населенного пункта, затем на вызов прибыли огнеборцы. В результате пожара выгорела жилая половина двухквартирного дома. Пострадавших нет.

До этого в Красноярском крае шестилетний мальчик спас семью из горящего дома. Ребенок проснулся от запаха дыма и разбудил отца, который сумел вывести членов семьи на улицу.

Ранее в Башкирии семилетний мальчик вынес полуторагодовалого брата из горящего дома.