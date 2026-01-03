Куба потребовала срочной реакции мирового сообщества на атаку США на Венесуэлу

Президент Кубы Бермудес призвал мир отреагировать на атаку США на Венесуэлу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес призвал мировое сообщество срочно отреагировать на атаку США на Венесуэлу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что Гавана решительно осуждает «преступное нападение» американских военных на Боливарианскую Республику.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США.

После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Ранее в Венесуэле заявили, что оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.