Журналисты CNN раскрыли подробности начала атаки в Каракасе

CNN: взрыв в Каракасе был такой силы, что дрожали окна 
Первый взрыв в столице Венесуэлы Каракасе, свидетелем которого стала команда CNN, был зафиксирован примерно в 1:50 утра по местному времени. Об этом говорится в статье на американском новостном сайте.

«Взрыв был такой силы, что после него в моей квартире задрожало окно», — рассказал корреспондент CNN Осмари Эрнандес.

В столице 3 января Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Форт Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. При этом CBS News заявил, что приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее США призвали американцев не посещать Венесуэлу.
 
