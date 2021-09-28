Франция построит для Греции три боевых корабля

Греция купила у Франции три фрегата проекта Belharra. Соответствующий меморандум был подписан во вторник, сообщает The Guardian.

Общая стоимость контракта оценивается в €5 млдр. По условиям сделки, Франция поставит Греции к 2025 году три современных фрегата, также обсуждается поставка четвертого боевого корабля.

В тендере, кроме французской Naval Group, участвовали немецкие, английские, голландские и американские компании.

На церемонии подписания меморандума президент Франции Эммануэль Макрон назвал его частью глубокого «стратегического партнерства» между Францией и Грецией для защиты общих интересов в Средиземноморье, а также «первым шагом к европейской стратегической автономии», намекая на независимость от США в поставках вооружения и военной техники.

«Когда мы находимся под давлением, просто показать, что у нас есть сила и способность защищаться - это значит уже заставить себя уважать», — сказал Макрон.

В свою очередь, премьер-министр Греции Криакос Мицотакис заявил, что разделяет видение Макрона о развитии самостоятельного оборонного потенциала Европы. «Европа, которая укрепляет свою оборону, в конечном итоге укрепляет сам трансатлантический альянс», - подчеркнул греческий премьер.

Ранее сообщалось, что Австралия расторгла с Францией контракт на 12 дизель-электрических подводных лодок. Причиной стало создание альянса с США и Великобританией, предусматривающего закупку для ВМС Австралии американских атомных подводных лодок.