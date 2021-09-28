Пресс-секретарь Трампа рассказала о его поведении «для камер» на встрече с Путиным

Экс-пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм рассказала, что 45-й глава Белого дома специально хотел казаться более жестким по отношению к Владимиру Путину. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь о встрече президентов Соединенных Штатов и России, состоявшейся в Японии в 2019 году. По словам Гришэм, Трамп предупреждал российского коллегу, что его поведение будет «для камер» присутствующих журналистов.

Издание Washington Post приводит фрагмент мемуаров, написанных Гришэм.

Гришэм в то время была в должности пресс-секретаря Трампа. Она поделилась, что перед переговорами Трамп наклонился к Путину, предупредив, что в течение нескольких минут его поведение будет жестче.

Книга Гришэм под названием «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» выйдет в начале октября. В мемуарах читатели узнают о ее работе в Белом доме с президентом Трампом.

Гришэм была на должности пресс-секретаря в ходе президентской кампании Трампа с 2015 года. Потом она перешла на работу в американскую администрацию.

Ранее Трамп заявил, что фэйк о его связях с Россией придумала Хиллари Клинтон.