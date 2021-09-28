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Оценено влияние отзывов россиян на судьбу законопроектов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) выяснили, что общественное обсуждение законопроектов правительства на сайте regulation.gov.ru может сильно повлиять на их судьбу. Как пишет РБК, их исследование было посвящено качеству проведения оценки регулирующего воздействия в России.

Результаты указывают, чем больше просмотров страницы проекта, а также много голосов, поданных против инициативы, тем выше вероятность того, что Минэкономразвития даст на него отрицательное заключение.

Заключение Минэкономразвития — ключевой этап в процедуре оценки регулирующего воздействия. Она проводится, если проект затрагивает вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности. Документы, которые получили отрицательные заключения Минэкономразвития, чаще всего потом отзываются разработчиками.

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